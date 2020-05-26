В рядах бойцов ООС впервые подтверждено заболевание коронавирусом
2020-05-26 12:29:39
COVID-19 заболел полицейский, который нес службу на одном из блокпостов в Донецкой области
У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания COVID-19, сообщил штаб ООС.
Правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Сейчас он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медосмотр и тестирование на коронавирус.
"Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах". – говорится в сообщении.
Ранее во всех ежедневных информационных сводках штаба ООС сообщалось, что "случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 25 мая в Украине подтверждено 21 584 случая COVID-19, из них 7575 выздоровели, 644 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 339 новых случаев болезни.
- С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.