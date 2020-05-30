В субботу ливни прошлись по всем районам столицы

С утра субботы, 30 мая, из-за сильного ливня в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

Отмечается, что с ночи гидрослужбы работают в усиленном режиме.

"От значительного количества дождя в столице – локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами", – отмечается в сообщении.

Специалисты завершают работы на улице Пестеля, там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков.

"Заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро Черниговская", – отметили в Киевавтодоре.

Согласно данным сервиса Google Maps, на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская" образовалась серьезная пробка.

В целом в субботу ливни прошлись по всем районам столицы. Самые сильные дожди были в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском районах города.

При этом, как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве, дождь в столице достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый) до 21:00 субботы

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве! По данным Укргидрометцентра, до 21:00 30 мая в Киеве дождь достигнет критерия значительного (и уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет. По их данным, в стране начнет теплеть лишь с начала следующего месяца.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды.