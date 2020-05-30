Броварской суд арестовал на два месяца первого участника перестрелки

Всем задержанным сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Таким образом, им грозит либо ограничение свободы до 5 лет, либо лишение свободы до 4 лет

Броварской суд избрал меру пресечения первому участнику вчерашней перестрелки. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Задержанного арестовали на 60 дней без права внесения залога.

Всего в суде меру пресечения планируют избрать для 21 задержанного. Полиция и прокуратура требуют для всех без исключения безальтернативный арест на два месяца.

В Нацполиции сообщают, что всем задержанным сообщили о подозрении по ч.4 ст.296 УК (хулиганство). Статьей предусмотрено либо ограничение свободы до 5 лет, либо ее лишение до 4 лет.

Также Геращенко сообщил, что правоохранителям уже известны свыше 60-ти участников перестрелки. "Часть из них пытается скрыться, но у них это не получится. Всех найдем и передадим в суд", – пишет он.

Вчера в эфире "Свободы слова" Савика Шустера Геращенко также сообщил, что правоохранителям известны и фамилии заказчиков, которые стояли за перестрелкой.

Замглавы МВД не стал называть их в эфире, ссылаясь на тайну следствия, но отметил, что по ним уже ведется оперативная работа.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов перевозок.

Впоследствии главу Винницкой областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.

Мэр Броваров Игорь Сапожко на фоне перестрелки в городе рассказал, что на существующий маршрут Бровары – Киев недавно зашла новая компания. Это якобы и вылилось в прозошедшую ситуацию.