Перестрелка в Броварах: суд арестовал 11 "хулиганов"

2020-05-31 11:50:02

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Всего задержаны 30 участников разборок 

Броварской городской суд второй день продолжает избирать меру пресечения участникам перестрелки в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

На 60 суток без права внесения залога арестовали уже 11 человек.

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При этом количество задержанных возросло до 30 (накануне в полиции сообщали о 28 задержанных). 23 из них объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 ст. УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия).

Как ранее сообщал Фокус:

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