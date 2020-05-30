Тем временем, Броварской суд арестовал на 60 дней без права внесения залога уже третьего участника перестрелки

Министерство внутренних дел в YouTube опубликовало видео задержания подозреваемых во вчерашней перестрелке в Броварах. Задержание проводили сотрудники полиции особого назначения (КОРД).

Тем временем, в Броварах избирают меру пресечения 21 подозреваемому. На данный момент под арест на 60 дней без права внесения залога отправили уже троих участников перестрелки.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч.4 ст.296 УК (хулиганство). Статьей предусмотрено либо ограничение свободы до 5 лет, либо ее лишение до 4 лет.

Вчера, в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что правоохранителям известны и фамилии заказчиков, которые стояли за перестрелкой. Называть их в эфире он не стал, ссылаясь на тайну следствия, но отметил, что по ним уже ведется оперативная работа.

Сегодня же Геращенко он в Facebook рассказал, что правоохранителям в общей сложности известны личности свыше 60-ти участников перестрелки.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов перевозок.

Впоследствии главу Винницкой областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.

Мэр Броваров Игорь Сапожко на фоне перестрелки в городе рассказал, что на существующий маршрут Бровары – Киев недавно зашла новая компания. Это якобы и вылилось в прозошедшую ситуацию.