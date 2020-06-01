Запуск городской электрички в Киеве перенесли
2020-06-01 10:01:00
Из-за приостановки работы во время карантина в депо не успели отремонтировать поезда
Киевская городская электричка, которая должна была заработать с 1 июня, возобновит свою работу 7 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.
"Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо" Фастов-1 "АО" Укрзализныця ", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", – сообщил перевозчик.
Возобновление работы электрички перенесли из-за того, что моторвагонное депо "Фастов-1" на время карантина приостанавливало работу и работники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов.
Как ранее сообщал Фокус:
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