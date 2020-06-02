В конфликте участвовало большое количество мужчин

В Одессе на промтоварном рынке "Седьмой километр" сегодня, 2 июня, произошла стрельба. Группа неизвестных в масках зашли в магазин тканей и открыли стрельбу по сотрудникам заведения из травматического оружия, ранив двух человек.

Об этом сообщает полиция области.

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин", – говорится в сообщении.

После обстрела магазина правонарушители сели в свои автомобили и уехали. Получивших телесные повреждения мужчин доставили в больницу.

"В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали", – сообщили в полиции.

Как сообщает VGORODE в ходе разборок неизвестные арматурами побили стекла магазина.В конфликте участвовало большое количество мужчин.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы. На месте работает следственно-оперативная группа.

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