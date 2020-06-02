В Харькове 10 сотрудников лабораторного центра заразились коронавирусом
2020-06-02 21:59:00
Всего в Харьковском областном лабораторном центре работают около 200 лаборантов
Десять сотрудников Харьковского областного лабораторного центра заболели коронавирусом. Двое из них в больнице, 8 – на самоизоляции.
Об этом сообщает KharkivToday, ссылаясь на начальника управления информационной политики Департамента массовых коммуникаций ХОГА Ксению Ярикову.
По данным руководства центра, "вирус занесен извне от мужа сотрудницы по контакту". У заболевших не было контакта ни с больными, ни с биоматериалом. Положительный диагноз у заведующей эпидемиологическим отделом и 5 эпидемиологов, помощника эпидемиолога, санитарки, юриста и водителя.
Утверждается, что на работу лаборатории это не повлияло.
Всего в Харьковском областном лабораторном центре работают около 200 лаборантов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Харьковской областной инфекционной больнице диагностировали коронавирус у 20 медиков, среди которых главврач. В "инфекционке" COVID-19 заболели 5 врачей и 15 медсестер разных уровней.
- С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- По состоянию на утро 2 июня в Украине с начала эпидемии зафиксировано 24 340 случаев инфицирования коронавирусом при 727 летальных исходах.