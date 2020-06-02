В Харькове 10 сотрудников лабораторного центра заразились коронавирусом

Всего в Харьковском областном лабораторном центре работают около 200 лаборантов

Десять сотрудников Харьковского областного лабораторного центра заболели коронавирусом. Двое из них в больнице, 8 – на самоизоляции.

Об этом сообщает KharkivToday, ссылаясь на начальника управления информационной политики Департамента массовых коммуникаций ХОГА Ксению Ярикову.

По данным руководства центра, "вирус занесен извне от мужа сотрудницы по контакту". У заболевших не было контакта ни с больными, ни с биоматериалом. Положительный диагноз у заведующей эпидемиологическим отделом и 5 эпидемиологов, помощника эпидемиолога, санитарки, юриста и водителя.

Утверждается, что на работу лаборатории это не повлияло.

Всего в Харьковском областном лабораторном центре работают около 200 лаборантов.

Как ранее сообщал Фокус: