Под Верховной Радой зоозащитники требовали закрыть все пушные фермы в Украине

Сегодня, 5 июня, под Верховной Радой прошло несколько акций протеста. Сначала собрался митинг на котором требовали отставки министра МВС Арсена Авакова, а в 11.00 собрались зоозащитники, чтобы призвать депутатов запретить пушные фермы по примеру европейских стран. Об этом пишет организатор акции – общественная организация ХутроOFF.

Акция проходила под лозунгом "Украина БЕЗ живодерен". Собравшиеся призывали нардепов не забыть про законопроект 2360. Он защищает животных от жестокого обращения и отстаивает право граждан на безопасную окружающую среду. Он предусматривает закрытие всех пушных ферм в Украине до 2025 года.

Кроме этого зоозащитная общественная организация ХутроOFF, которая организовала акцию под стенами парламента, также устроила фотовыставку в фойе Верховной Рады. Каждая фотография сопровождается описанием проблемы и поясняет, что пушные фермы – это не только места, где над дикими животными издеваются и содержат в ненадлежащих условиях, но и источники постоянного загрязнения окружающей среды.

Фото: ХутроOFF

Запрет на производство меховых изделий сейчас действует в 15 европейских странах.

Законопроект 2360 предусматривает синхронное закрытие живодерен вместе с европейскими странами. С 2025 года за подобную деятельность предусматривается уголовная ответственность за издевательства над пушными животными: лишение свободы от 2 до 5 лет, либо от 5 до 10 лет, если производство повлекло за собой экологическое загрязнение.

Законопроект также защищает работников пушных ферм и предусматривает их переквалификацию и трудоустройство в переходной период до 2025 года.

ЗП-2360 зарегистрировал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко. Главный комитет законопроекта — по вопросам экологической политики и природопользования.

Антимеховые кампании, призывающие запретить пушные фермы, просиходили постоянно, но наибольший общественный резонанс она вызвала осенью 2018 года, когда активисты опубликовали петицию о запрете звероферм на сайте Верховной Рады. Сбор подписей завершился досрочно, а электронный документ подписало более 27 тыс. человек.

Как ранее писал Фокус:

В Киевской области идёт суд над аферистами, создавшими псевдоприют для животных. Собак и кошек здесь убивали десятками. Использование бездомных животных ради собственной наживы в Украине практикуется давно. Например, в 2013 году на зоофорумах появилась информация о мошенниках, которые брали питомцев из реальных приютов и под предлогом спасения их от неминуемой гибели просили перевести деньги на корм и лекарства.