Мэр Львова просит правительство ослабить карантин в городе
Садовой предлагает открыть фитнес-центры и запустить областные маршруты в режиме спецперевозок
Мэр Львова Андрей Садовой попросил у правительства смягчить карантин в городе. Об этом мэр написал в Facebook.
Садовой попросил у Кабмина разрешить в городе работу спортивных учреждений, а также восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок.
"На выходных было совместное совещания с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким (глава Львовской облгосадминистрации, – ред.) убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных учреждений", – написал Садовой.
Он также подчеркнул необходимость возобновления всех областных маршрутов в режиме спецперевозок, так как, по его словам, около 150 тыс. человек ежедневно приезжают во Львов из соседних городов и сел.
"Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город. Также я считают, что мы можем восстановить работу фитнес-центров", – добавил львовский мэр.
Садовой отметил, что в городе уже есть протоколы для работы спортивных учреждений в условиях карантина. Мэр надеется, что в правительстве эти просьбы услышат "и уже завтра (9 июня, – ред.) на заседании эти инициативы будут учтены".
Как ранее сообщал Фокус:
- Мэр Львова встал на сторону протестующих против закрытия продуктовых рынков. По всей Украине прокатилась волна протестов против закрытия продуктовых рынков.
- Также мэры Львова и Ивано-Франковска вступились за коллегу из Черкасс в скандале с досрочным смягчением карантина. Андрей Садовой считает, что правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в вопросе карантинных ограничений.