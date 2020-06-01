Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки в зоне ООС пророссийские боевики 11 раз нарушали режим тишины. Ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 9 июня.

Отмечается, что противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 и 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Новотроицким позиции обстреляли из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Такие же гранатометы использовали возле Марьинки.

По защитникам Водяного агрессор вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного оружия, по военным возле Богдановки стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около Орехового террористы дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. По позициям вблизи Новолуганского дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По окрестностям Новоалександровки стреляли из ручных противотанковых гранатометов.

Возле Хутора Вильный и Травневого оккупанты применяли гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

По данным разведки, украинские войска ликвидировали троих оккупантов.

С начала суток 9 июня оккупанты открывали огонь четыре раза. По опорным пунктам возле Орехового использовали минометы калибра 120 мм и гранатометы. Также гранатометы использовали возле Новолуганского и Шумов. Кроме этого, из станковых противотанковых гранатометов обстреляли окрестности Марьинки.

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