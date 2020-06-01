Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, трое раненых бойцов ВСУ
По данным украинской разведки, уничтожены два российских наемника
За сутки пророссийские боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Оккупанты открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Луганское, Хутор Вильный, Троицкое, Попасная.
По данным украинской разведки, уничтожены два российских наемника.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеский снайпер обстрелял опорные пункты неподалеку Чармалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Новотроицкого.
За текущие сутки еще один украинский защитник получил ранения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 июня в зоне ООС пророссийские боевики 11 раз нарушали режим тишины. Ранен был один украинский военный.
- Под Авдеевкой в Донецкой области утром 9 июня подорвался автомобиль "Спартан" Вооруженных сил Украины. Минно-взрывные травмы получили 10 военнослужащих.