На Донбассе подорвался бронеавтомобиль, ранены 10 военнослужащих
Начато расследование по статье "террористический акт"
Под Авдеевкой в Донецкой области сегодня утром подорвался автомобиль "Спартан" Вооруженных сил Украины. Минно-взрывные травмы получили 10 военнослужащих. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
"Досудебным расследованием установлено, что 9 июня, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевского коксохимического завода" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве", – говорится в сообщении.
Пострадавшим военнослужащим оказали медицинскую помощь. Начато расследование по статье "террористический акт".
Напомним, за сутки 8 июня в зоне ООС пророссийские боевики 11 раз нарушали режим тишины. Ранен один украинский военнослужащий.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая, на Луганщине, в результате попадания 120-мм мины в грузовой автомобиль погиб украинский военнослужащий. Еще один боец получил ранения и еще четверо – боевые травмы.
- Наблюдатели ОБСЕ увидели, как российские гибридные войска восстанавливают свои прежние позиции на линии разграничения близ поселка Петровское.
- 1 июня пророссийские боевики целенаправленно дважды обстреляли участок разведения №3 "Петровское" Луганской области.
- Украинские военные показали образцы роботизированной техники, которая используются на Донбассе. На одном из участков ВСУ использовали боевой самоходный комплекс "Охотник", оснащенный пулеметом. Комплекс способен выполнять различные боевые задачи. В частности, он может быть задействован для эвакуации раненых с поля боя, транспортировки боевых принадлежностей и тому подобное.