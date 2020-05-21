На Донбассе от попадания мины в грузовик погиб боец ООС
2020-05-21 14:44:43
Боевики угрожают Киеву военным обострением
Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания 120-мм мины в грузовой автомобиль погиб украинский военнослужащий. Еще один боец получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь, сообщил штаб ООС.
Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются.
Напомним, накануне в зоне проведения операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов подразделения получили осколочные ранения.
21 мая "ЛНР" вновь пригрозила Киеву военным обострением. В частности, представитель "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник предупредил Украину о "готовности дать адекватный ответ на провокации". "Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины. Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы", – заявил Мирошник.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.
- В тот же день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".
- Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по поводу ложного обвинения ВСУ в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.