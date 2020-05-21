На Донбассе от попадания мины в грузовик погиб боец ООС

Боевики угрожают Киеву военным обострением

Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания 120-мм мины в грузовой автомобиль погиб украинский военнослужащий. Еще один боец получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь, сообщил штаб ООС.

Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются.

Напомним, накануне в зоне проведения операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов подразделения получили осколочные ранения.

21 мая "ЛНР" вновь пригрозила Киеву военным обострением. В частности, представитель "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник предупредил Украину о "готовности дать адекватный ответ на провокации". "Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины. Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы", – заявил Мирошник.

Как ранее сообщал Фокус: