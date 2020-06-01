"Самый дорогой кофе в жизни". Ляшко оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком

Ранее президент Зеленский также сообщил, что ему выписали штраф за нарушение правил карантина

Главного санврача Виктора Ляшко оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком в нарушение правил карантина. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Самый дорогой (в прямом смысле) кофе в моей жизни", – пишет Ляшко.

Один из пользователей отметил в комментариях под постом, что с другой стороны Ляшко почувствовал "эксклюзивный вкус кофе в компании с президентом", на что автор поста пошутил: "Запах (а не вкус, – ред.)".

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что ему тоже выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком во время карантина. "Можно снять маску? А то будет так, как на Хмельниччине – выпишут мне штраф и, в принципе, правильно сделали", – сказал президент уже во время поездки в Чернигов.

В пресс-службе Зеленского позже подтвердили, что Зеленского оштрафовали. "Все так. Составили протокол за административное нарушение", – сообщила глава пресс-службы Зеленского Ирина Победоносцева.

Таким образом, за посещение кафе во время карантина президенту грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Как ранее сообщал Фокус:

3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним Ляшко позже утверждал, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина, ведь президент приходил в кафе с проверкой.