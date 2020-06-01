Меру пресечения для Стерненко изберут завтра

По словам Маси Найема, Стерненко вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Судебное заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненку состоится 12 июня в Шевченковском райсуде.

Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, судебное заседание назначили на завтра в 14:00. Председательствующим будет судья Владимир Бугиль.

Адвокат Маси Найем сообщил, что Стерненко вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Активист подозревается в умышленном убийстве и "незаконном" ношении холодного оружия.

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25 мая 2018 в Одессе на Стерненко напали. В результате – один из нападавших получил смертельное ножевое ранение. Изначально дело расследовала одесская полиция, но потом дело передали в СБУ из-за того, что к нападению может быть причастны полицейские.

При этом, Стерненко завяил, что не совершал убийства. "Была необходимая защита, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил нападающим о подозрении"..

15 мая двум мужчинам, напавшим на Стерненко – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову – объявили подозрение (10 июня, дело в отношении Кузнецова закрыли). Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Исайкул сейчас находится за границей. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Иван Кузнецов погиб во время конфликта от ножевого ранения Стерненко.

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