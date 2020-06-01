Судебное заседание по нарушению Зеленским карантина в Хмельницком пройдет 19 июня

Судебное заседание по факту нарушения карантина 3 июня президентом Владимиром Зеленским и главным санврачом Виктором Ляшко во время поездки в Хмельницкий назначено на 19 июня.

Об этом заявил Ляшко в эфире Радио НВ, передает Интерфакс-Украина.

"В Хмельницком мы просто хотели проверить готовность заведений общепита к открытию внутри помещений. На меня составили протокол об административном нарушении. 19 числа будет судебное заседание, влепят штраф", – сообщил Ляшко.

По его словам, "там никто сознательно ничего не нарушал, как сейчас говорят".

"Я уже говорил, что как раз на следующий день было очередное смягчение карантина, у нас открывались заведения общественного питания на вход вовнутрь. И мы просто зашли посмотреть, как заведения готовы. Но, как показала практика, если ты хочешь зайти, то должен подготовить все документально правильно. Без документа даже главный санитарный врач и президент оказались нарушителями. Поэтому мы не оспариваем это все", – сообщил он.

Как ранее сообщал Фокус: