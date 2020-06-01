В Госпотребслужбе уверяют, что вероятность заражения коронавирусом на пляже минимальна

Пять пляжей Киева будут точно открыты с 15 июня

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вероятность заразиться коронавирусом на пляже – минимальная.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Передача коронавируса на пляжах и в зонах отдыха минимальная. Ухудшение ситуации не повлияет на открытие пляжей", – сказал он.

По его словам, купаться в Днепре и других водоемах официально разрешат только в случае положительного результата лабораторных исследований воды.

"Пять пляжей будут точно открыты, но решение будет принято в понедельник 15 июня, потому что мы ждем лабораторное исследование воды, оно будет в пятницу. Пляжи будут открыты, если состояние воды будет соответствовать требованиям", – сказал он.

В КП "Плесо" сообщили изданию, что людей на пляжах Киева сейчас много.

"Мы готовим и чистим пляжи. Но мы не знаем, пригодна ли вода. Нужны заключения", – сказали в предприятии.

Напомним, изначально планировалось, что пляжи будут открыты для отдыхающих с 1 июня. По словам главного санврача Виктора Ляшко, в пресной воде вирус может выживать, но в речках с проточной водой тяжело инфицироваться. 28 мая главный санитарный врач Киева Олег Рубан сообщил, что пляжи в Киеве не откроются 1 июня из-за того, что они должны получить "санитарные паспорта".

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).