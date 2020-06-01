В Черновицкой области прошел град, размер которого порой достигал размера куриного яйца. Об этом в Facebook сообщил глава Новоселицкой госадминистрации Олег Мельничук.

Град выпал в том числе в селе Должок. В некоторых хозяйствах он побил от одного до 10 листков шифера, а в складском помещении фермерского хозяйства – целых 80-100 листов.

Читайте также: В Ровенской области выпал град величиной с куриное яйцо

После того, как град прошел по селу, местные жители положили выпавшие частицы льда в морозильную камеру. На фото видно, что некоторые из них достигают или даже превышают размеры куриного яйца.

Местное издание Черновицкий проминь пишет, что град прошел и в других селах в окрестности Должка – например, в Берестях та Малиновке.

Как ранее писал Фокус:

Погода в Киеве 4 мая также испортилась – столицу залило дождем и засыпало градом. Непогода накрыла все районы столицы. В частности, особенно сильный дождь прошел в Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Во время урагана в начале года огромное упавшее дерево убило женщину в Одессе. Всего по городу упало полсотни деревьев.