На Буковине град величиной с куриное яйцо побил крыши

На Буковине град величиной с куриное яйцо побил крыши

Фото: Facebook / Олег Мельничук

Некоторые градины достигали или даже превышали размеры куриного яйца

В Черновицкой области прошел град, размер которого порой достигал размера куриного яйца. Об этом в Facebook сообщил глава Новоселицкой госадминистрации Олег Мельничук.

Град выпал в том числе в селе Должок. В некоторых хозяйствах он побил от одного до 10 листков шифера, а в складском помещении фермерского хозяйства – целых 80-100 листов.

После того, как град прошел по селу, местные жители положили выпавшие частицы льда в морозильную камеру. На фото видно, что некоторые из них достигают или даже превышают размеры куриного яйца.

Местное издание Черновицкий проминь пишет, что град прошел и в других селах в окрестности Должка – например, в Берестях та Малиновке.

Как ранее писал Фокус:

  • Погода в Киеве 4 мая также испортилась – столицу залило дождем и засыпало градом. Непогода накрыла все районы столицы. В частности, особенно сильный дождь прошел в Шевченковском и Соломенском районах Киева.