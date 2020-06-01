В Киеве начался демонтаж опоры ТРЦ, установленной на проезжей части

Городские власти столицы заставили застройщика убрать часть строящегося торгового центра с дороги на проспекте Леся Курбаса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Как только появилась информация, город сразу направило на строительство комиссию с проверкой", – написал он. Были выявлены нарушения, поэтому "Киевавтодор" обратился в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, прокуратуру и полицию для реагирования на правонарушение.

"Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге", – заверил мэр.

Застройщик сначала отказывался убрать конструкцию. "Но после некоторых аргументов относительно возможных "перспектив" город заставил застройщика убрать произведение строительного "креатива" с дороги. За свой счет", – написал Кличко.

11 июня начаты работы по демонтажу конструкции с проезжей части.

Земельный участок для возведения этого ТРЦ Киевсовет выделил еще в 2010 году, подчеркнул мэр.

Напомним, 6 июня в Facebook пользователи написали, что в Киеве над станцией скоростного трамвая "Кольцевая дорога" ведется строительство торгового центр April City, и часть ТРЦ занимает одну из полос проспекта Леся Курбаса. У Кличко пообещали разобраться.

9 июня компания "Киевпроект Девелопмент", которая строит этот ТРЦ April City разместила на своем сайте обещание снести опору, выходящую на проезжую часть.

Она также извинилась перед теми, кому строительство ТРЦ на проезжей части принесло "неудобства". “Мы не будем тратить ваше время, объясняя вам причины этой досадной ситуации. Вместо этого мы решили в ближайшие сроки за свой счет снести опору, которая мешает движению, и восстановить дорожное покрытие на этом месте”, – сказано в сообщении.

Кроме того, компания пообещала сделать "социальный проект для жителей района". Его форму и содержание "обсудят с общественностью".

По информации Liga.net, ТРЦ April City – это вторая очередь соседнего ТЦ "Апрель". Первая очередь проекта в 6000 кв. м была введена в эксплуатацию еще в 2014-м. Вторая очередь должна была стать более масштабной – ее общая площадь ТРЦ составит 90 900 кв. м.

ТРЦ строят городские экс-чиновники Денис Басс и Виталий Журавский. Оба работали замами экс-мэра Киева Черновецкого до 2010 года.

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