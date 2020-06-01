Мангера принудительно доставят в суд по делу Гандзюк, – СМИ

Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод главу Херсонского областного совета Владислава Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в прокуратуре.

"Подтверждаем такое решение (суда)", – сказали в ведомстве.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном приводе Мангера.

Напомним, по версии следствия, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в предварительном сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным и организации нанесения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

В настоящее время Мангеру избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн 150 тыс. грн, а Левин содержится в следственном изоляторе.



Левина правоохранители задержали 24 января. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. 22 февраля, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину. 16 марта Болгария экстрадировала его в Украину.

По делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину, а также его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеслав Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Прокурор по делу убийства Екатерины Гандзюк Андрей Синюк заявил, что досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля, передает Громадське.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.