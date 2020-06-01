В Киеве из-за жары ограничили движение тяжелых грузовиков
Ограничения являются временными, они будут действовать при температуре воздуха свыше 28 градусов
С 12 июня в столице ограничено движение грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, если дневная температура воздуха превышает 28 градусов.
Об этом сообщила патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.
Напомним, с 18 мая в Киеве введены ограничения на въезд крупногабаритного транспорта, которые действуют в утренние и вечерние часы пик.
За последние два дня в Киеве были установлены два температурных рекорда. Так ночь на 12 июня оказалась самой теплой с 1881 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Метеорологическое лето в 2020 году Киеве началось 5 июня с опозданием в три недели. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
- Согласно прогнозу Укргидрометцентра на июнь, средняя месячная температура будет колебаться в пределах 18-22 градусов тепла (в горах — 14-15 градусов тепла), что на 1-1,5 градусов выше нормы.