Суд перенес избрание меры пресечения Стерненко на 15 июня

Суд рассматривал ходатайства сторон (в частности, защита заявила отвод судье и прокурору, однако они были отклонены), а также заслушала свидетельства нескольких народных депутатов

Шевченковский районный суд Киева отложил свое заседание, на котором выбирают меру пресечения бывшему лидеру одесской ячейки "Правого сектора" Сергею Стерненку на 15 июня.

Об этом сообщает Громадське.

Суд планируют продолжить в 10:00 15 июня.

Суд рассматривал ходатайства сторон (в частности, защита заявила отвод судье и прокурору, однако они были отклонены), а также заслушала свидетельства нескольких народных депутатов – членов временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств нападений на активистов в Украине, передает "Гордон".

Обвинение настаивает на мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Несколько нардепов и общественных деятелей заявили о готовности взять Стерненко на поруки.

Стерненко приехали поддержать экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-глава таможни Максим Нефедов, нардепы от "Голоса" Кира Рудик, Ярослав Железняк, Юлия Клименко, а также Яна Зинкевич и Виктория Сюмар от "Евросолидарности". Они хотят взять Стерненко на поруки.

Напомним, 11 июня, СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства. Дело касается нападения на Стерненко в июле 2018 года.

По версии СБУ, нападавшие на Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул действительно хотели запугать и нанести телесные повреждения активисту. Именно поэтому их действия квалифицированы по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия – от 3 до 7 лет тюрьмы).

Но впоследствии Кузнецов убежал с места событий, а Стерненко догнал его и нанес еще несколько ударов ножем, в т.ч. и тот, который стал смертельным – в сердце. В ведомстве отметили, что такие действия не подпадают под необходимую самооборону и должны квалифицироваться как умышленное убийство.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая ультрас "Динамо" заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.