Ехали на такси и исчезли: во Львове пропали две школьницы
Девочек накануне вечером посадили в такси родственники из Рясного-2
Во Львове пропали 14-летняя Савка Виктория и 13-летняя Лукова Ирина.
Об этом сообщает львовский депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
По его информации, девочек накануне вечером посадили в такси родственники из Рясного-2. Водитель должен был их привезти к дому, но подростки домой так и не попали.
Девушек везли на такси Renault Kangoo желтого цвета. По предварительной информации, с водителем провели разговор в Шевченковском отделе полиции. Он сообщил, что девушки вышли на ул. Шевченко, 358 возле магазина "Сильпо" в Рясном, а он продолжил работать.
В полиции позже сообщили, что полицейские разыскивают двух пропавших девушек 13 и 14 лет.
"К розыску несовершеннолетних привлечены сотрудники Шевченковского отдела полиции, а также службы и подразделения полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания девушек", – сообщили в полиции.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "без вести пропавшие".
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