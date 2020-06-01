Во Львове пропали 14-летняя Савка Виктория и 13-летняя Лукова Ирина.

Об этом сообщает львовский депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его информации, девочек накануне вечером посадили в такси родственники из Рясного-2. Водитель должен был их привезти к дому, но подростки домой так и не попали.

Девушек везли на такси Renault Kangoo желтого цвета. По предварительной информации, с водителем провели разговор в Шевченковском отделе полиции. Он сообщил, что девушки вышли на ул. Шевченко, 358 возле магазина "Сильпо" в Рясном, а он продолжил работать.

В полиции позже сообщили, что полицейские разыскивают двух пропавших девушек 13 и 14 лет.

"К розыску несовершеннолетних привлечены сотрудники Шевченковского отдела полиции, а также службы и подразделения полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания девушек", – сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "без вести пропавшие".

Как ранее сообщал Фокус: