Адекватный ответ: "королевские" пехотинцы точным ударом уничтожили склад боеприпасов боевиков

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила точечным ударом уничтожили склад боеприпасов боевиков на Донбассе. Соответствующее видео размещено в Facebook на странице "королевских" пехотинцев.

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Они пишут, что в июне обнаружили место сосредоточения боеприпасов боевиков, которые свозили туда в течение нескольких суток. Склад удалось уничтожить точечным ударом дежурных сил.

"Приглашаем посмотреть, как выглядит адекватный ответ по вражеским позициям, о котором вы так часто читаете в сводках операции объединенных сил", – предложили бойцы 24 ОМБр.

Как ранее сообщал Фокус: