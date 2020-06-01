Убийство Гандзюк : СБУ задержала Мангера и везет его в суд

Судья рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога

Во вторник, 16 июня, около 7.00 силовики задержали подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что Мангер был задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева от 16 июня 2020 года.

В настоящее время Мангера везут в Печерский районный суд, где судья рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения принял прокурор из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

"В настоящее время действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", – отмечается в сообщении.

Напомним, по версии следствия, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в предварительном сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным и организации нанесения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

В настоящее время Мангеру избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн 150 тыс. грн, а Левин содержится в следственном изоляторе.



Левина правоохранители задержали 24 января. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. 22 февраля, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину. 16 марта Болгария экстрадировала его в Украину. По делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину, а также его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеслав Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Прокурор по делу убийства Екатерины Гандзюк Андрей Синюк заявил, что досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля, передает Громадське.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.