Пострадавшие – дети в возрасте от 4 до 8 лет

В понедельник, 15 июня, в селе Слободка около Винницы четверо маленьких детей, которые игрались возле двора, попали под автомобиль.

Об этом говорится на сайте полиции.

Отмечается, что трагедия произошла около 21:50, когда машина разворачивалась задним ходом.

32-летняя женщина, находившаяся за рулем ВАЗ-21103, была пьяной. "Драггер" зафиксировал 1,07 промилле алкоголя в ее организме, это в пять раз выше допустимой нормы. Ее задержали в процессуальном порядке.

Пострадавшие – дети в возрасте от 4 до 8 лет. Все они госпитализированы в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Самый старший мальчик находится в травматической коме с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой.

Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса. За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Фокус: