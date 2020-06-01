Суть иска – "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд блогера и ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова за угрозы в свой адрес. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы суда.

Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева. Заседание состоится 30 июня в 13:30.

Зеленский в данном судебном процессе является потерпевшим, а Поярков – обвиняемым.

Служба безопасности Украины вручила уже вручила Пояркову обвинительный акт в рамках дела об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Суть иска – "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Согласно ст.346 Уголовного кодекса Украины, угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы в адрес президента Украины и других высших должностных лиц государства, а также их близких родственников, совершенная в связи с их государственной или общественной деятельностью, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 28 мая Пояркову вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому.

По словам блогера, дело расследуют с октября 2019 года якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление. "Не может пародия рассматриваться как преступление", – сказал Поярков

В октябре 2019 года на одном из своих роликов в YouTube Поярков, пародируя лидера Радикальной партии Олега Ляшко, грозился "радикально порвать на куски" Зеленского.

27 декабря 2019 года в эфире "Прямого" Сергей Поярков на протяжении получаса грубо высказывался в адрес президента Зеленского. Поярков ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря он назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом", а его отца – "тупым".

Как ранее сообщал Фокус:

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" из-за слов Сергея Пояркова в адрес президента.