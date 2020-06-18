Запад перед судом над Порошенко напомнил Украине о недопустимости сведения политических счетов

В преддверии заседания суда по делу Петра Порошенко,посольство США в Украине заявило, что система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", – сказано в сообщении.

Похожие заявления сделали и посольстве Канады в Украине и посольстве Германии в Украине.

"Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом", – заявила посол Германии Анка Фельдгузен.

В Канаде считают, что с 2014 года Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований и сейчас украинцы ожидают, что правительство их будет придерживаться.

Европейская народная партия (ЕНП) также высказала обеспокоенность преследованием Петра Порошенко.

"Европейская народная партия очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политически мотивированное преследование и не могут быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов", – заявил глава партии Дональд Туск на своей странице в Twitter.

ЕНП поддерживает продолжение реформ и призывает Украину не упускать свой шанс.

"Украина не должна упустить свой шанс выполнить свою программу реформ. ЕНП поддержит Украину на этом пути", – заявил Туск.

Европейская народная партия осталась самой многочисленной группой в Европарламенте после последних выборов. К этой группе относятся канцлер Германии Ангела Меркель и канцлер Австрии Себастиан Курц.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.