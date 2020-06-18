Под судом собралось несколько тысяч сторонников пятого президента – они установили сцену и перекрыли дорогу.

Печерский суд Киева начал избирать меру пресечения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко.

Об этом сообщает Украинская правда.

Под судом собралось несколько тысяч его сторонников – они установили сцену и перекрыли дорогу.

Люди держат флаги Украины, у некоторых в руках портреты Порошенко.

Перед судом, Порошенко сначала поднялся на сцену, где поблагодарил людей, которые пришли его поддержать. Порошенко назвал дело против него "ничтожной местью ничтожных лиц, которые не любят Украину". При этом он добавил, что не боится этих людей, потому что "с нами правда".

Поддержать Порошенко в зале суда пришли его коллеги по фракции и соратники – Ирина Геращенко, Николай Княжицкий, семья Луценко и другие.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.