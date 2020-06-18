Закарпатье усиливает карантин из-за плохой ситуации с коронавирусом
В области фиксируют антирекорды обнаруженных заболевших COVID-19
В Закарпатской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводят ужесточенные карантинные меры.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров по результатам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"В последние дни в области фиксируют антирекорды обнаруженных заболевших COVID-19. Количество новых случаев за последние семь дней составляет 32,07 на 100 000 населения, при заявленном показателе, который необходим для смягчения карантина, не более 12", – рассказал Петров.
По всей области до улучшения эпидемиологической ситуации и вынесения решения запрещены:
- проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более чем 20 человек
- организация и проведение свадеб при участии более 10 человек
- проведение поминок и ритуальных мероприятий при участии более 10 человек в помещениях и 20 - на открытом воздухе
- работа спортзалов, фитнес-центров, тренажерных залов, проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек
- работа дошкольных образовательных учреждений
- работа спа-зон, бассейнов и развлекательных заведений
- работа ресторанов, кафе и других заведений в закрытых помещениях
- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом
Разрешены работа отелей (кроме ресторанов бассейнов и спа-зон), перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном сообщении внутри области при условии количества пассажиров, которое равно числу сидячих мест. Также можно ездить на железнодорожном транспорте, в том числе и за пределы области. Разрешено посещение занятий в группах не более 10 человек в учреждениях образования.
В области будут проводить рейды с проверкой на соблюдение мер карантина бизнеса и граждан.
В Украине 829 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки. Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (171 случай), Закарпатской области (74 случая), в Ривненской области (73 случая), в Киеве (58 случаев), в Черновицкой области (53 случая).
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на среду, 17 июня, Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым параметрам для ослабления противоэпидемических мер.
- Киевские власти ужесточают контроль за соблюдением карантина. В Ивано-Франковской области также усилят карантин из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе.
- По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой субъект хозяйствования в Украине является нарушителем карантинных ограничений.