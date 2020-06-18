Закарпатье усиливает карантин из-за плохой ситуации с коронавирусом

В Закарпатской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводят ужесточенные карантинные меры.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров по результатам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В последние дни в области фиксируют антирекорды обнаруженных заболевших COVID-19. Количество новых случаев за последние семь дней составляет 32,07 на 100 000 населения, при заявленном показателе, который необходим для смягчения карантина, не более 12", – рассказал Петров.

По всей области до улучшения эпидемиологической ситуации и вынесения решения запрещены:

проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более чем 20 человек

организация и проведение свадеб при участии более 10 человек

проведение поминок и ритуальных мероприятий при участии более 10 человек в помещениях и 20 - на открытом воздухе

работа спортзалов, фитнес-центров, тренажерных залов, проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек

работа дошкольных образовательных учреждений

работа спа-зон, бассейнов и развлекательных заведений

работа ресторанов, кафе и других заведений в закрытых помещениях

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом

Разрешены работа отелей (кроме ресторанов бассейнов и спа-зон), перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном сообщении внутри области при условии количества пассажиров, которое равно числу сидячих мест. Также можно ездить на железнодорожном транспорте, в том числе и за пределы области. Разрешено посещение занятий в группах не более 10 человек в учреждениях образования.

В области будут проводить рейды с проверкой на соблюдение мер карантина бизнеса и граждан.

В Украине 829 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки. Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (171 случай), Закарпатской области (74 случая), в Ривненской области (73 случая), в Киеве (58 случаев), в Черновицкой области (53 случая).

Как ранее сообщал Фокус: