В ВСУ зафиксировали пятый летальный случай от коронавируса
Всего в ВСУ COVID-19 болеют 143 человека
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 11 новых случаев заболевания на коронавирус, один военный умер.
Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса. 18 июня умер военнослужащий Вооруженных Сил Украины (Львовская область)", – говорится в сообщении.
Он болел с 4 июня, лечился в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. 10 июня пациент был эвакуирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве. 18 июня состояние его здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердца. У мужчины кроме COVID-19 были сопутствующие заболевания.
По состоянию на утро 19 июня всего в ВСУ коронавирусом болеют 143 человека, за время пандемии выздоровели 242 человека.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 386 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля в ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
- 16 апреля зафиксирована вторая смерть в армии. Во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 скончался сотрудник ВСУ.
- По состоянию на 19 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили еще у 921 человека. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Общее количество заболевших – 34 984.