Денис Малюська: в тюрьмах спрятаны огромные резервы для получения доходов

При правильно налаженной системе работы в украинских тюрьмах они могут стать важным источником для наполнения госбюджета.

Об этом в интервью Фокусу рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Когда говорим о пенитенциарной системе, людях в форме, то создаётся атмосфера мегадисциплины. Поэтому мне критически важно понимать, что происходит на самом деле, а не принимать тёплые ванны. Ключевой вывод: в тюрьмах спрятаны огромные резервы для генерирования доходов и уменьшения давления на бюджет. И эти резервы необходимо использовать и выводить из тени. Тысячи людей в хорошей физической форме, которые могут и хотят работать, каждый день смотрят либо в потолок, либо в телевизор", – говорит министр.

При этом, по словам Малюськи, во всех украинских тюрьмах фактически отсутствует ресоциализация заключенных – вместо подготовки к свободной жизни их "дисциплинируют и дрессируют, как животных в цирке". В итоге часто после отбытия срока наказания бывшие заключенные снова совершают преступления.

Также министр рассказал о планах по продаже зданий тюрем в Украине. По его словам, самые привлекательные для инвесторов объекты – СИЗО и замороженная тюрьма во Львове, а также колония в Одессе, в которой в мае 2019 года произошел бунт (сейчас она закрыта на консервацию). Однако для реализации этих планов необходимо, чтобы Верховная Рада узаконила механизм их продажи.

В старом корпусе Лукьяновского СИЗО в Киеве Малюська предлагает создать музей или отель. При этом большинство заключенных планируется перевести в новое СИЗО.

"Мы создадим СИЗО на Бориспольской трассе, а в Лукьяновском задержанных будет меньше и в лучших условиях. Старый корпус, памятник архитектуры, выведем из эксплуатации. В идеале хорошо бы создать в нём музей — список известных исторических личностей, побывавших там за 100 лет, огромный. Или отель — в Западной Европе много старых тюрем оборудованы под гостиницы со стилизованными номерами", – рассказал министр.

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Как ранее сообщал Фокус:

В мае в Лукьяновском СИЗО Киева в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн. в сутки, 8000 грн. за неделю и 12000 грн. в месяц.