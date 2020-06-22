В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяется провести ВНО по запланированному графику. В этом году в нем примут участие почти 380 тыс. выпускников

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила проведение ВНО, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает пресс-служба ведомства.

Во время ВНО:

допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям Главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора)

Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организована утилизация использованных масок и т.п.);

будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией) действовать сопровождение медиков и Национальной полиции;

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Все 1714 пунктов проведения ВНО, ЕВИ и ЕФВВ (аналог ВНО для поступления в магистратуру в ВУЗах) будут обеспечены необходимыми средствами защиты.

"Мы благодарны партнерам за помощь в обеспечении пунктов проведения ВНО средствами защиты участников тестирования, инструкторов и медиков", – сообщила Мандзий.

В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека, в ЕВИ/ЕФВВ составят 101 283 человека. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 650 работников и 11 630 медиков.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.

Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.