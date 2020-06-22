Ужесточение карантина

На Волыни усиливают карантин: закрывают садики, ТРЦ и межобластные перевозки

На Волыни усиливают карантин: закрывают садики, ТРЦ и межобластные перев...

Фото: Зеркало недели

На Волыни из-за увеличения количества новых случаев заболевания решили усилить противоэпидемические мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

В соответствии с постановлением главного санврача области, с 22 июня территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:

  • работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.

  • осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

  • проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

  • работы дошкольных учебных заведений.

Напомним, по новым критериям 8 регионов Украины, в том числе и Волынская область, не готовы к следующему этапу смягчения карантина.

Как ранее сообщал Фокус: