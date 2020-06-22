На Волыни усиливают карантин: закрывают садики, ТРЦ и межобластные перевозки

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

В соответствии с постановлением главного санврача области, с 22 июня территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:

работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.

осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

работы дошкольных учебных заведений.

Напомним, по новым критериям 8 регионов Украины, в том числе и Волынская область, не готовы к следующему этапу смягчения карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.