Зеленский хочет "нормандской встречи", несмотря на пандемию

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречу лидеров нормандского формата уже в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в "нормандском формате", не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем", – заявил президент.

По его словам, в рамках Минских переговоров поднимался вопрос прекращения огня в условиях пандемии коронавируса.

"Сейчас проводятся консультации по этому вопросу. Мы говорили об этом с Германией и Францией - к этим странам у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Сейчас мы сменили подход к Минскому процессу, в нашу делегацию вошли люди, которые не просто слушают и говорят, а и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров нашего правительства", – сообщил Зеленский.

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