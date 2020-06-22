Минобразования объяснило, как ученики получат аттестаты после отмены ГИА

Процедуру выдачи ученикам свидетельств о получении полного общего среднего образования и приложений к ним в 2020 году разъяснили в Министерстве образования и науки.

выпускникам, которые не желают сдавать ГИА, выдадут аттестаты с записью "освобожден(а)" в соответствующей графе.

В то же время руководители учреждений общего среднего и профессионального образования должны создать перечень учащихся, желающих пройти ГИА.

Эти выпускники получат свидетельства о получении образования и приложения к ним на основе результатов внешнего независимого оценивания или испытания в учебном заведении.

Тем, кто желает пройти ГИА, нужно подать заявление-подтверждение.

Заявление должно быть от совершеннолетних учеников или от одного из родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего. Такое заявление можно подать в учреждение лично или отправить скан-копию по электронной почте. Конечный срок и способ подачи заявления определяет учебное заведение.

Для выпускников, желающих пройти ГИА в форме ВНО, заведениям необходимо:

организовать подвоз участников к пунктам тестирования

после получения от УЦОКО результатов ГИА в форме ВНО выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования, отметив результаты в соответствующей графе бланка приложения.

Для выпускников, которые хотят пройти ГИА в учебном заведении, заведениям необходимо

проверить наличие права проходить ГИА именно в учебном заведении согласно Порядку проведения ГИА,

организовать ГИА в письменной форме по задачам и в сроки, утвержденные руководителем учебного заведения, но не позднее окончания учебного года,

после прохождения ГИА выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования с указанием результатов ГИА в соответствующей графе бланка приложения.

В МОН уточнили, что получатели образования, претендующие на Золотую или Серебряную медаль, имеют право получить такие медали без прохождения ГИА.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.

Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.