Из-за паводков на западе Украины введены чрезвычайные меры безопасности

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки. Объявлен второй – оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В горных реках поднимается уровень воды до 2-х метров. На месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду. На место направлен вертолет ГСЧС Н225 Super Puma, работает оперативный штаб.

Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники.

В Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба. Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны.

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организовано круглосуточную работу штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", – сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, полицейские и спасатели проводят разъяснительную работу среди населения, организовано объездные пути аварийных участков.

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас – ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие. МВД, Национальная полиция и ГСЧС будет информировать о ликвидации последствий непогоды", – добавил министр.

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