У Зеленского начали работать над выплатой страховки семьям боровшихся с COVID-19 врачей
В Украине начались эпидемиологические расследования смерти врачей, после которых можно будет выплатить страховку их семьям
Об этом речь шла на совещании по предотвращению распространения коронавируса в Офисе президента.
"Мы должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", – сказал на совещании президент Владимир Зеленский.
Министр здравоохранения Максим Степанов, со своей стороны сообщил, что Минздрав рассмотрит изменение финансирования пакетов по помощи больным COVID-19.
Также глава МОЗ добавил, что его ведомство изучает вопрос обеспечения медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление принял Кабмин.
- В Житомире выплатили тройные оклады медикам, которые непосредственно работают с больным COVID-19.
- Врачи Винницкой районной больницы устроили массовый протест после того, как вместо обещанной тройной зарплаты в качестве доплаты за борьбу с коронавирусом, им доплатили 86 копеек.
- По состоянию на 11 мая, 300% оклада медработникам, лечивших COVID-19 в марте, выплатили лишь в одной области, рассказал Степанов.