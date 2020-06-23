У Зеленского начали работать над выплатой страховки семьям боровшихся с COVID-19 врачей

В Украине начались эпидемиологические расследования смерти врачей, после которых можно будет выплатить страховку их семьям

Об этом речь шла на совещании по предотвращению распространения коронавируса в Офисе президента.

"Мы должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", – сказал на совещании президент Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов, со своей стороны сообщил, что Минздрав рассмотрит изменение финансирования пакетов по помощи больным COVID-19.

Также глава МОЗ добавил, что его ведомство изучает вопрос обеспечения медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление принял Кабмин.

В Житомире выплатили тройные оклады медикам, которые непосредственно работают с больным COVID-19.

Врачи Винницкой районной больницы устроили массовый протест после того, как вместо обещанной тройной зарплаты в качестве доплаты за борьбу с коронавирусом, им доплатили 86 копеек.