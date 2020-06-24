Киев выбыл из списка регионов, готовых к смягчению карантина
Согласно, новым критериям к смягчению карантина кроме Киева не готовы 13 областей
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Для ужесточения карантинных ограничений введены критерии:
- загруженность коек составляет более 50%
- среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%. В столице она составляет 11,55%.
- прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.
Если регион не выполняет один из пунктов – это является условием для ужесточения карантинных условий.
Кроме Киева еще 13 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина, это следующие области:
- Волынская;
- Днепропетровска:
- Донецкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска,
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская,
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Черновицкая.
"Относительно усиления мероприятий, это также прописано, если в критическом количестве областей произойдет ситуация, если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", – заявлял ранее Шмыгаль.
Напомним, в Киеве с 24 июня разрешили ресторанам принимать посетителей в залах, работу бассейнов в фитнес-клубах, кинотеатров и развлекательных зон в ТРЦ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.
- 18 июня от осложнений, вызванных COVID-19, скончался начальник Военно-медицинского клинического центра западного региона, полковник медицинской службы ВСУ Иван Гайда.