Кино возвращается: в Киеве разрешили работу кинотеатров

Также в столице в рамках смягчения карантина разрешили работу бассейнов в фитнес-клубах и развлекательных зон в ТРЦ.

Об этом говорится в распоряжении №58 от 22 июня 2020 года от руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского, размещенное на сайте Киевской городской государственной администрации распоряжении.

Этим распоряжением исключена из перечня запрещенной во время карантина деятельности работа театров, кинотеатров, музеев, развлекательных центров, зон, заведений, бассейнов (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах), учреждений бытового обслуживания и общественного питания (ресторанов, кафе, баров, заведений быстрого питания), магазинов площадью более 1 тыс. кв. м., непродовольственных рынков и другие направления.

При этом запрещена деятельность:

детских оздоровительных лагерей;

проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.

Как ранее сообщал Фокус: