Все в масках и проверка температуры: в Украине стартовала основная сессия ВНО-2020

Все в масках и проверка температуры: в Украине стартовала основная сесси...

Фото: pro.berdiansk.biz

Первый тест – по математике. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 человека. Для них подготовлены 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, допуск к пунктам тестирования проходил с 9:50 до 10:50. Каждому участнику измеряли температуру и проверяли необходимые документы: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта,  приглашение-пропуск.

Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии ВНО, пройдет дополнительная. Для этого нужно в течение пяти дней подать заявление в региональный центр оценивания качества образования.

ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.

Издание pro.berdiansk.biz рассказало, как тестирование проходило на одном из пунктов в Бердянске.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что ВНО не будет отменено. 
  • Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.
  • Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании". Изменения будут предусматривать, что дети из оккупированных территорий смогут вступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все заведения, а не по ограниченным отдельным спискам.