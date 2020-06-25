Все в масках и проверка температуры: в Украине стартовала основная сессия ВНО-2020
Первый тест – по математике. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 человека. Для них подготовлены 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.
Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, допуск к пунктам тестирования проходил с 9:50 до 10:50. Каждому участнику измеряли температуру и проверяли необходимые документы: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта, приглашение-пропуск.
Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии ВНО, пройдет дополнительная. Для этого нужно в течение пяти дней подать заявление в региональный центр оценивания качества образования.
ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.
Издание pro.berdiansk.biz рассказало, как тестирование проходило на одном из пунктов в Бердянске.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что ВНО не будет отменено.
- Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.
- Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании". Изменения будут предусматривать, что дети из оккупированных территорий смогут вступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все заведения, а не по ограниченным отдельным спискам.