СБУ помешала неонацистам поджечь мечеть в Одессе

Один из неонацистов недавно вернулся из России В СБУ считают, что за подготовкой поджога стоят спецслужбы РФ

В ночь с 25 на 26 июня, накануне Дня крымскотатарского флага, сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога мечети с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. Один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

В СБУ сообщают, что они планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуациОдии в Украине. В координации их деятельности подозревают представителей спецслужб РФ.

В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных изъяты средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Фигуранты дела извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса.

Напомним, что на прошлой неделе СБУ сообщала о задержании одного из организаторов этой неонацистской группировки.

С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как День крымскотатарского флага.

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