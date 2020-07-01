Кабмин предложил ввести штрафы за нахождение без масок в общественных местах
Размеры штрафов для физических и юридических лиц будет отличаться.
Правительство предлагает ввести ответственность для физических и юридических лиц за нахождение без защитных масок в общественных местах. На заседании 1 июля оно поддержало предложение, которое внес министр юстиции Денис Малюська.
Чтобы эти штрафы начали действовать, Рада должна внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов. Правительство же должно подать соответствующий законопроект.
Отдельно введут ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта, которые обязаны допускать людей туда только при наличии масок.
"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути будет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено за нарушение карантина. Для юридических лиц суммы от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", – сказал Малюська.
Напомним, что сейчас необлагаемый минимум доходов составляет 17 грн, то есть штрафы могут составить от 3400 до 5100 грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. За сутки - 664 новых случая COVID-19.
- 30 июня глава МОЗ Максим Степанов говорил, что министерство может рекомендовать вводить дополнительные ограничительные меры и закрывать курорты, если рост заболеваемости продолжится.
- В НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.