Кабмин предложил ввести штрафы за нахождение без масок в общественных местах

Размеры штрафов для физических и юридических лиц будет отличаться.

Правительство предлагает ввести ответственность для физических и юридических лиц за нахождение без защитных масок в общественных местах. На заседании 1 июля оно поддержало предложение, которое внес министр юстиции Денис Малюська.

Чтобы эти штрафы начали действовать, Рада должна внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов. Правительство же должно подать соответствующий законопроект.

Отдельно введут ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта, которые обязаны допускать людей туда только при наличии масок.

"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути будет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено за нарушение карантина. Для юридических лиц суммы от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", – сказал Малюська.

Напомним, что сейчас необлагаемый минимум доходов составляет 17 грн, то есть штрафы могут составить от 3400 до 5100 грн.

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