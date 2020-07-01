Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Первый рейс Варшава-Киев совершил самолет Wizz Air, который приземлился в Международном аэропорту "Киев" в 9:39

Польша с сегодняшнего дня, 1 июля, возобновляет авиасообщение с Украиной.

Это закреплено распоряжением Совета министров Польши от 30 июня, обнародованном на правительственном портале.

Согласно ему, запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи.

Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

Первый рейс Варшава-Киев совершил самолет Wizz Air, который приземлился в Международном аэропорту "Киев" в 9:39. Об этом пишет Укринформ.

Кроме того, в этот аэропорт уже прибыл самолет из Вроцлава и ожидается – из Кракова.

В свою очередь, как сообщается на сайте международного аэропорта "Киев" им. Сикорского, мадьярская бюджетная авиакомпания Wizz Air уже возобновила полеты из Киева во Вроцлав, Варшаву и Краков.

Как ранее сообщал Фокус:

Евросоюз составил список из 14 стран, откуда начнет пускать туристов с 1 июля, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Украина оказались среди тех, кто не вошел в этот список.

Правительство Эстонии решило продлить ограничение на открытие авиасообщения со странами с высоким риском заражения коронавирусом до 14 июля.