Статистика коронавируса в Украине на 2 июля: число новых случаев опять выросло
За последние сутки зафиксировано 889 новых случаев. Наибольшее количество новых больных во Львовской области (152) и Киеве (104).
По состоянию на 2 июля в Украине подтвердили 45 887 случаев инфицирования коронавирусом при 1185 летальных исходах и 20 053 случаях выздоровления. Об этом сообщается в Системе мониторинга СНБО.
За последние сутки зафиксировано 889 новых случаев. напомним, сутки ранее их было 664, а до этого 706 и 646.
Статистика по регионам:
- Львовская – 5 730 заболевших (152 за сутки);
- Киев – 5 242 (104);
- Черновицкая – 4 894 (44);
- Ровенская – 3 877 (93);
- Закарпатская – 3 046 (85);
- Киевская – 2 655 (45);
- Волынская – 2 508 (81);
- Ивано–Франковская – 2 489 (51);
- Харьковская – 2 207 (38);
- Тернопольская – 1 958 (38);
- Винницкая – 1 895 (18);
- Одесская – 1 736 (24);
- Житомирская – 1 421 (13);
- Днепропетровская – 1 095 (5);
- Хмельницкая – 808 (3);
- Кировоградская – 650 (3);
- Черкасская – 645 (0);
- Запорожская – 576 (4);
- Донецкая – 562 (78);
- Черниговская – 547 (9);
- Николаевская – 447 (0);
- Полтавская – 320 (1);
- Сумская – 302 (5);
- Херсонская – 194 (1);
- Луганская – 83 (3).
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Киев ужесточает карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
- В НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.
- Но уже в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.