Статистика коронавируса в Украине на 2 июля: число новых случаев опять выросло

За последние сутки зафиксировано 889 новых случаев. Наибольшее количество новых больных во Львовской области (152) и Киеве (104).

По состоянию на 2 июля в Украине подтвердили 45 887 случаев инфицирования коронавирусом при 1185 летальных исходах и 20 053 случаях выздоровления. Об этом сообщается в Системе мониторинга СНБО.

За последние сутки зафиксировано 889 новых случаев. напомним, сутки ранее их было 664, а до этого 706 и 646.

Статистика по регионам:

Львовская – 5 730 заболевших (152 за сутки);

Киев – 5 242 (104);

Черновицкая – 4 894 (44);

Ровенская – 3 877 (93);

Закарпатская – 3 046 (85);

Киевская – 2 655 (45);

Волынская – 2 508 (81);

Ивано–Франковская – 2 489 (51);

Харьковская – 2 207 (38);

Тернопольская – 1 958 (38);

Винницкая – 1 895 (18);

Одесская – 1 736 (24);

Житомирская – 1 421 (13);

Днепропетровская – 1 095 (5);

Хмельницкая – 808 (3);

Кировоградская – 650 (3);

Черкасская – 645 (0);

Запорожская – 576 (4);

Донецкая – 562 (78);

Черниговская – 547 (9);

Николаевская – 447 (0);

Полтавская – 320 (1);

Сумская – 302 (5);

Херсонская – 194 (1);

Луганская – 83 (3).

Как ранее сообщал Фокус: