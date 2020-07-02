В Киеве поймали мужчину, который устроил резню на Житомирщине

Мужчина несколько дней скрывался в одном из дачных массивов, а затем — на съемной квартире в Киеве. На его поиски у полиции ушло почти две недели

В Житомирской области ночью 21 июня неизвестный ударил ножом мужчину, а затем еще 8 человек, которые пытались его успокоить. Один из пострадавших умер в больнице.

Задержали нападавшего спустя почти две недели — в ночь на 2 июля в Киеве. Злоумышленником оказался 40-летний житель Иршанска, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Полицейские нашли автомобиль мужчины и провели обыски.

Изначально мужчина скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попуткой добрался до Киева.

"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", – сообщил начальник полиции области Юрий Олейник.

Ему объявили о подозрении по ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) без права внесения залога. Злоумышленника арестовали на 60 суток без права залога.

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