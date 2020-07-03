Эксперты из нового совета при МОЗ подскажут Степанову, как реформировать медицину

Также совет будет расставлять приоритеты по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой является Минздрав

При Минздраве создали медицинский экспертный совет, который займется реформированием медицинской сферы. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, согласно подписанному мной приказу был создан медицинский совет при Минздраве, из ведущих специалистов нашей страны. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины", – сообщил Степанов.

По словам Степанова, совет будет разрабатывать и предлагать ему варианты реформирования системы здравоохранения. Также совет будет расставлять приоритеты по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой является Минздрав.

Кроме того, эксперты займутся внедрением в практику медучреждений новых и существующих медицинских технологий, а также анализом приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов научных исследований.

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