Апелляционный суд оставил Стерненко под домашним арестом

Около трехсот человек были готовы взять активиста на поруки

Киевский аппеляционный суд 3 июля оставил Сергея Стерненко под домашним арестом. Об этом активист написал в своем Телеграм-канале. По его словам, это произошло "из-за давления Зеленского, Венедиктовой и Авакова".

Сергея Стерненко были готовы взять на поруки около трехсот человек, пишет в своем Facebook адвокат Маси Найем.

Как ранее сообщал Фокус: