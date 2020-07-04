Массовая драка в Киеве: Зеленский потребовал от силовиков повлиять на уличное насилие

Президент призвал Авакова и Венедиктову скоординировать работу по борьбе с жестокостью на улицах.

Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Ирине Венедиктовой принять срочные меры для недопущения эскалации уличного насилия в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", – сказал он.

Президент выразил обеспокоенность нарушениями общественного порядка, незаконным оборотом и применением оружия, "многочисленными нападениями на граждан, в том числе с применением насилия".

Как ранее сообщал Фокус:

В центре Киева рано утром в субботу, 4 июля, неизвестные устроили драку со стрельбой на Бессарабский площади.